Lucas Auer bei 24-Stunden-Klassiker in Daytona 6.!

Für Lucas Auer ist das 24-Stunden-Rennen von Daytona am Sonntag enttäuschend zu Ende gegangen! Der mit seinen Teamkollegen Russell Ward, Mikael Grenier und Philipp Ellis gestartete Tiroler belegte trotz der Poleposition nur den sechsten Rang. Die Hoffnungen auf den Erfolg in der GTD-Klasse waren rund fünf Stunden vor dem Ende der 60. Auflage des Klassikers dahin, da sich die Motorhaube des Mercedes-AMG GT3 öffnete und die folgende Reparatur viel Zeit in Anspruch nahm.