Burgenland hält weiter an Contact Tracing fest

Doch das Contact Tracing ist nicht die einzige Maßnahme, mit der sich das Land gegen die Omikron-Welle stemmt. Zusätzlich zum intensiven Testprogramm in der kritischen Infrastruktur und in den Bildungseinrichtungen gibt es seit Montag für jeden Arbeitnehmer fünf kostenlose Antigen-Spucktests pro Woche. Abgeholt werden können diese bei den sechs burgenländischen Impf- und Testzentren sowie in den jeweiligen Gemeindeämtern. „Diese Wohnzimmertests dienen aber ausschließlich als Nachweis zum Betreten des Arbeitsplatzes im Sinne der 3-G-Regel“, betont der Koordinationsstab.