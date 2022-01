Taras trauriger Abschied und Beziehungsdramen

Da flossen die Tränen! Als erster Star musste Tara Tabitha am Samstag aus dem Dschungelcamp ausziehen. Der Abschied fiel aber nicht nur der 28-jährigen Österreicherin schwer, sondern auch ihren Mitcampern. Die verfielen nach Taras Ausscheiden nämlich langsam aber sicher dem Lagerkoller. Nicht nur, dass zwischen Eric Stehfest und Filip Pavlovic die Emotionen überkochten, packte Tina Ruland auch über ihren enttäuschenden Ex aus. Immerhin ein Lichtblick: Sieben Sterne erspielten sich Filip und Manuel Flickinger auf der „Bundesekelbahn“. Abgewählt wurde am Samstagabend Jasmin Herren, die die Entscheidung mit Fassung nahm: „Ich gönn‘s euch allen und freue mich, auch jetzt mal in eine Wanne zu kommen.“