Taras Zahn-Trauma und ein Glaserl Champagner

„Schrotto-Lotto“ mit Linda und Tara

Nachdem RTL den Dschungelcampern am Vortag wegen des Wetters eine Prüfung erlassen und ihnen die Höchstpunktzahl geschenkt hatte, konnte diese am Mittwoch wieder ganz normal stattfinden. Dran waren Tara Tabitha und Linda Nobat. Sie mussten sich in die „Schrotto-Lotto“-Maschine begeben, in der sie festgeschnallt wurden. In der sich drehenden Lostrommel waren sie freilich nicht alleine.