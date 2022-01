Verliebte Tara bekommt von Filip eiskalte Abfuhr

„Wir sind in keiner Beziehung!“

Und so beschloss die 28-Jährige, noch ein letztes Mal mit Filip das Gespräch zu suchen. „Ich komme mir blöd vor, ich will das gerne klären“, so Tara zu Filip. Der „Bachelorette“-Kandidat war daraufhin einfach ehrlich: „Ich glaube, das passt einfach nicht. Du willst nach Amerika, hast du gesagt.“ Tara unterbrach ihn daraufhin: „Das sind offene Zukunftspläne. Vor ein paar Monaten wollte ich noch nach Ibiza ziehen. Warum hast du mir nicht gesagt, dass sich bei dir was geändert hat?“