17-Jähriger wacht über die Geschichte der Gemeinde

Schwere Eisentüren, Kellergewölbe, eine Schreibmaschine, im Schrank alte Pompfüneberer-Uniformen. In den Archiven in Spitz an der Donau lagern verborgene Schätze: Dokumente, die an längst vergangene Zeiten erinnern. Aber auch drei historische Brunnenfiguren, die fast vergessen in einer Ecke lehnen. Der neue Herr über all das ist seit kurzem Lucas Nunzer. Mit seinen 17 Jahren versprüht er bereits die Aura eines weisen Mannes.