Der Countdown läuft: Wen wählt Lech?

Beide Kandidaten üben sich in Gelassenheit

Während Lucian als eher kühl, distanziert und vielleicht sogar ein wenig abgehoben gilt, soll Muxel ein echter Mann des Volkes sein, der auch „auf die Kleinen schaut“. Ist damit die Wahl also schon klar? Wohl kaum. Das dürften auch die Kandidaten selbst wissen. So lässt Lucian die Bürger und Bürgerinnen per Aussendung wissen, dass man nun auf stabile Mehrheiten, auf Ausgleich und auf Zusammenführung setzen will.