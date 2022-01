So werden wir die lästigen Kekskilo wieder los

Ebenso komme es darauf an, sich täglich zu bewegen: „Man muss nicht unbedingt ins Fitnessstudio gehen, um etwas für seinen Körper zu tun. Wer gerne joggen geht, der kann sich auch im Winter mitten in der Natur fit halten.“ Was zwischen den Familienfeiern in der Weihnachtszeit ratsam war, gelte jetzt genauso: „Ausgedehnte Spaziergänge sind eine hervorragende Möglichkeit, um sich zu bewegen. Dafür muss man kein Sportler sein!“