Nach Corona-Krise droht große Schuldenfalle

Rund 10.000 Landsleute sind bei beiden Institutionen aktiv in Beratung. Und Thomas Berghuber von der Schuldnerberatung OÖ ist sicher, dass bald die Zahl der neuen Fälle steigen wird. Denn zu den auslaufenden Erleichterungen kommt vor allem die Inflation dazu, die bei Heizen, Strom und Miete schlagend wird. „Wenn’s eng wird, früh genug und ehrlich und vollständig das Haushaltsbudget durchgehen“, rät Berghuber. Wer in die Schuldenspirale gerät, kann damit rechnen, dass sich die Außenstände durch Zins und Zinseszins, dazu Mahn- und Gerichtskosten, binnen drei Jahre verdoppeln, in sechs Jahren sogar verdreifachen.