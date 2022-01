Regierung zahlt 3x 150 € aus - aber nicht an alle

Gewessler: „Rein in die erneuerbaren Energien“ für Unabhängigkeit

Energieministerin Leonore Gewessler erkennt ebenfalls eine „akute Situation“ versicherte jedoch: „Die Versorgungssicherheit ist gewährleistet.“ Sie begrüßte die „raschen Maßnahmen, die die Menschen rasch spüren werden“. Die Kostenexplosion sei vor allem von den hohen Gaspreisen getrieben, ihr Ziel ist daher Unabhängigkeit am Energiesektor: „Raus aus den fossilen Energien, rein in die Erneuerbaren“, forderte sie. Sie betonte, dass die Umstiegsförderung für Heizungen hierfür ein wichtiges Mittel sei, da man „bis zu 100 Prozent“ von seinen Investitionen zurückbekommen. „Sauber heizen ist so für jeden möglich“, so Gewessler.