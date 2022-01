„Fachkräfte im Land halten und viele dazugewinnen“

Die Lage am heimischen Arbeitsmarkt ist so gut wie schon lange nicht mehr. Besonders das Südburgenland verzeichnet den größten Rückgang bei der Arbeitslosigkeit – mit minus 23 Prozent. Im Bezirk Jennersdorf sind es sogar minus 27 Prozent. Heuer werden zudem vier Millionen Euro in die Arbeitnehmerförderung investiert.