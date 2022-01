Nach Horrorsturz: Schweizer wieder schwer verletzt

Einen Sturz im Europacup-Super-G in Saalbach-Hinterglemm am Donnerstag hat Urs Kryenbühl teuer bezahlen müssen. Der Skirennläufer aus der Schweiz habe sich dabei eine Beckenverletzung zugezogen, eine sogenannte Symphysensprengung, teilte sein Nationalverband am Freitag mit. Innere Organe seien keine verletzt worden. Kryenbühl wurde demnach bereits in der Klinik Hirslanden in Zürich operiert.