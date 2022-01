Edtstadler lädt Jugendliche zum „Stichtag“

„Kritik und Humor von Jugendlichen auf Social-Media muss man nehmen, wie sie kommen. Darum lade ich 100 von ihnen zum #Stichtag ins Bundeskanzleramt ein, denn jede Impfung schützt und hilft in der Pandemiebekämpfung“, ließ die Ministerin wissen. Am Samstag ist es nun so weit, die Impfaktion wird in Kooperation mit der Stadt Wien und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker durchgeführt.