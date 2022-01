Berlusconi (85) leidet an einer Harnwegsinfektion

Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi, der sich am Samstag aus dem Rennen um den Präsidentenamt genommen hat, ist weiterhin in der Mailänder Klinik „San Raffaele“ in Behandlung, in der er sich seit Sonntag befindet. Er leide an einer Harnweginfektion, berichteten italienische Medien am Freitag.