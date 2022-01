Mehr Rennen & Power: Formel E startet in 8. Saison

Die Formel E startet am Freitag in Saudi-Arabien in ihre achte WM-Saison - es ist die letzte mit den Autos der zweiten Generation! Mit einer Doppelveranstaltung in Diriyah, einem Vorort von Riad, lanciert die elektrische Rennserie eine Rekordsaison mit 16 Rennen in zehn Städten. In Jakarta (4.6.), Vancouver (2.7.) und beim Saisonfinale am 13./14. August in Seoul betritt die Formel E Neuland. Durch die Ausstiege von Audi und BMW verkleinerte sich das Starterfeld auf 22 Autos.