Ukrainischer Soldat erschoss fünf Kameraden

Sowohl Moskau als auch Kiew warnen jedoch davor, einen nahenden Krieg herbeizureden. Dass sich die Lage aber in naher Zukunft entspannen wird, glaubt Russland-Experte Gerhard Mangott allerdings auch nicht. „Es ist offensichtlich, dass der Westen auf Zeit spielt“, sagte Mangott vor wenigen Tagen im Gespräch mit der „Krone“. Je länger die diplomatischen Kanäle offen sind, desto länger könne man eine Militäraktion hinauszögern. Aber: „Der Aufmarsch ist teuer. Und je länger gezögert wird, desto mehr verliert Putin an Glaubwürdigkeit beim Sicherheitsapparat, Generalstab und Geheimdiensten“, so Mangott. Nicht in der Bevölkerung, seine Zustimmungsrate liegt bei 65 Prozent, aber „ein Krieg wäre unpopulär“.