Schade! Nur 13 Hundertstel fehlten zum Podestdebüt

Dort möchte auch die Vorarlbergerin Emily Schöpf ein, zwei Dinge verbessern. Besonders im Mittelteil, wo die 21-Jährige am Mittwoch nach toller Fahrt im oberen Abschnitt Zeit verlor. „Das ist mir nicht perfekt gelungen“, erklärt Emily, deren Papa Heimo im Ziel die Daumen drückte. Mit Rang sieben konnte die Heeressportlerin, die sich vergangene Woche beim Riesentorlauftraining einen Trümmerbruch am rechten Daumen zugezogen hatte und mit einer Schiene an den Start geht, allerdings erneut wichtige Punkte im Kampf um einen Fixplatz für die kommende Weltcupsaison machen. Nach dem Ausfall von Christina Ager zog die Tschaggunserin in der Abfahrtsgesamtwertung wieder an ihrer Teamkollegin vorbei und liegt nun 219 Punkte hinter Leaderin Juliana Suter (Sz) – die am Mittwoch Rang zwei hinter Siegerin Esther Paslier (Fra) belegte – auf Rang sieben (+0,94).