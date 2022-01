Ex-Polizeidirektor Ruf musste sich rechtfertigen

In den Chats taucht auch der Name eines ehemaligen Halleiner ÖVP-Klubobmanns auf. Er wurde 2016 zum Leiter des Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT). Auf öffentlichem Druck muss er seine politischen Ämter damals zurück legen und beschwerte sich via Chat beim Kabinettschef im Ministerium – die „Krone“ berichtete. Pikant: Gegen den Bruder des früheren Halleiner Politikers ermittelt derzeit just der Verfassungsschutz – allerdings jener aus Oberösterreich. Wegen familiärer Bande.