Erst einmal abwarten, was der Bund macht

Derzeit laufen in Wien die Verhandlungen über eine Novellierung des Parteiengesetzes, in den kommenden Tagen sollen die Eckpunkte präsentiert werden. Bereits am Montag stand die Thematik im Rechtsausschuss des Vorarlberger Landtags auf der Agenda. Nägel mit Köpfen wurden allerdings keine gemacht, stattdessen ist die Causa mit den Stimmen der schwarz-grünen Landesregierung vertagt worden. Man wolle erst die Ergebnisse des Bundes abwarten, um dann in „abgestimmter Weise“ die Parteienförderung auf Landesebene neu zu regeln, so die Begründung der beiden Klubobmänner Roland Frühstück (ÖVP) und Daniel Zadra (Grüne). Beide stellten aber klar: „Die Novellierung des Parteienförderungsgesetzes wird ehestmöglich kommen und sie wird Verschärfungen mit sich bringen.“