Laster gegen Tunnelwand: Stundenlange Sperre

Die Sirenen schrillten Dienstagabend in Klagenfurt. In der Erstalarmierung hieß es, in der Unterflurtrasse Lendorf seien Betriebsmittel, die aus einem Lkw fließen, zu binden. Mittlerweile ist klar: Ein Unfall war die Ursache dafür. Ein Laster war gegen die Tunnelwand gekracht. Dafür allerdings muss die Ursache erst erhoben werden.