Mehr als 100.000 Corona-Kranke seit Pandemiebeginn

Mit 100.083 positiven Corona-Tests seit Beginn der Pandemie hat Kärnten einen historischen Negativrekord erreicht. Landeshauptmann Peter Kaiser bestätigte die Zahlen am Dienstag im Anschluss an die Regierungssitzung. Weiter angestiegen ist auch die Zahl der geschlossenen Schulklassen - und zwar von 91 am Montag auf 118 am Dienstag. Und die Zahlen dürften weiter steigen: Mit dem Höhepunkt der Omikronwelle wird in Kärnten für Februar gerechnet.