Die Behörden gelangen dank Omikron an ihre Grenzen

Tracing bald nicht mehr so möglich wie gewollt!

Und trotzdem kommt es seit einigen Tagen vermehrt zu Problemen. „Das stimmt, wir sind nicht mehr überall tagesaktuell. Wir werden in Kärnten bald die gleiche Situation haben wie in Oberösterreich: Dass das Contact Tracing nicht mehr so möglich ist, wie gewollt“, warnt Kurath. Im Bezirk Feldkirchen sei die Situation schon jetzt prekär: Weil die Contact Tracer nicht mehr nachkommen, erledigen sie seit gestern nur noch die wichtigsten Aufgaben. „Die Absonderungen von Infizierten, deren Haushaltskontakte und Verdachtsfälle“, bestätigt Kurath.