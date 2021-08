„Anweisung“: Ein Wort bringt Biden in Bedrängnis

Nun sprengten sich zwei Selbstmordattentäter nahe des Kabuler Flughafens in die Luft, wo Tausende Menschen auf eine Ausreise hofften. Einen der Anschläge nahm die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) für sich in Anspruch. Damit wurden erstmals seit Februar 2020 wieder US-Soldaten in Afghanistan getötet. Damals hatte Trump mit den Taliban ein Abkommen vereinbart, in dem die Islamisten den USA im Gegenzug für einen vollständigen Truppenabzug einen Verzicht auf Angriffe zusagten.