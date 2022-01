„Viel Frust“: Biden verteidigt seine Regierung 

„Ich weiß, dass es im Land eine Menge Frust gibt“, so Biden. Mit Blick auf die sich in den USA rasch verbreitende Omikron-Variante des Coronavirus sagte er, es gebe keinen Grund zur Panik. Man sei bei der Pandemie jetzt auf einem anderen Stand. Die Regierung halte an ihrer Impfkampagne fest, weil diese funktioniere. Noch sei es nicht so weit, aber die USA bewegten sich auf den Zeitpunkt zu, ab dem Corona den Alltag der Menschen nicht mehr stören und kein Grund für eine Krise mehr sein werde. Auch hätten Arbeitslosigkeit und Armut abgenommen, Gehälter dagegen zugelegt.