Trump lässt Corona-Briefing aus, beschimpft Medien

CNN-Journalistin mit Einsatz des Secret Service gedroht

Ob sein jüngster Tweet bedeutet, dass er künftig keine Pressekonferenzen mehr zur Corona-Krise halten möchte, wird sich herausstellen. Am Samstag gab es jedenfalls kein solches Briefing - und bereits am Donnerstag hatte es ein Vorkommnis zwischen dem Weißen Haus und dem von Trump oft attackierten US-Sender CNN gegeben. Laut der CNN-Journalistin Kaitlan Collins sei sie dazu aufgefordert worden, ihren Platz in der ersten Reihe mit einem weniger prominenten Medium in der sechsten bzw. vorletzten Reihe zu tauschen. Als beide Aufgeforderten sich weigerten, weil die Sitzplätze nach bestimmten Kriterien vergeben werden und bereits lange vor den Briefings feststehen, sei ihnen laut „Washington Post“ mit einem Einsatz des Secret Service gedroht worden.