„Viel geweint“: Amira Pocher schockt mit Video

Das sind keine guten Nachrichten: Amira Pocher (29) scheint es aktuell gar nicht gutzugehen. „Die letzten Tage waren wirklich, wirklich hart“, wendet sich die Ehefrau von TV-Blödler Oliver Pocher (43) per Video an ihre Instagram-Follower (siehe Video oben). Immer wieder verschlägt es ihr die Stimme. Es sei etwas vorgefallen, aber das wolle sie gar nicht thematisieren. „Ich bin einfach richtig, richtig down gewesen die letzten Tage, habe sehr viel geweint“, so die Moderatorin.