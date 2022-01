Amira Pocher schwingt bei „Let‘s Dance“ Tanzbein

Ab 18. Februar wird bei RTL wieder das Tanzbein geschwungen. Bei der aktuellen Staffel „Let‘s Dance“ mit dabei: Amira Pocher. Die hübsche Moderatorin tritt damit in die Fußstapfen ihres Ehemanns Oliver Pocher. Der sorgte nämlich in der 12. Staffel für eine schräge Momente am Parkett.