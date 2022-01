16 Corona-Demos nur am Sonntag in OÖ abgehalten

Linz und Steyr haben sich zu den Fixpunkten für Corona-Demonstrationen entwickelt. Seit längerem findet täglich in Linz eine Kundgebung statt – angemeldet immer von dem selben Organisator. Am Sonntagvormittag kam auch noch ein „Gebet für Österreich“ am Linzer Hauptplatz dazu. Die Teilnahme hielt sich allerdings stark in Grenzen.