X-Games: Svancer vom Computer krass unterbewertet

Gasser ließ Bewerb aus

In der Big-Air-Konkurrenz am Samstag war die Olympiasiegerin 2018 nicht mehr dabei, wegen zu geringer Anlaufgeschwindigkeit wollte Gasser so kurz vor den Winterspielen in Peking kein Risiko eingehen. Auch zwei ihrer Konkurrentinnen passten, wodurch lediglich fünf Aktive am Start standen.