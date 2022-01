„Sehr viele“ Patienten in Deutschland erwartet

Angesichts der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante hat der Corona-Expertenrat in Berlin vor den Folgen für das Gesundheitssystem gewarnt und Gegenmaßnahmen gefordert. Andernfalls drohe, dass die Versorgung zumindest regional eingeschränkt werden müsste, so die Warnung. Indessen steigen die Infektionszahlen weiter rasant an.