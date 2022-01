Kinder überredeten Bürgermeister zu Eislaufplatz

Eigeninitiative zahlt sich aus: Kinder der Volksschule Finkenstein in Kärnten haben an Bürgermeister Christian Poglitsch einen Brief geschrieben - mit der Bitte, er möge ihnen das Eislaufen im Ort ermöglichen. Der Gemeindechef setzte alle Hebel in Bewegung und ließ einen Eislaufplatz für die Kinder herrichten.