Wohnzimmertests wieder gültig: Das ist zu beachten

In erster Linie sollen jene, die noch Kits zu Hause haben, diese aufbrauchen. Möglicherweise werde es die Tests später käuflich zu erwerben geben - aber auch das sei noch nicht fix. Wie, ob und wann es in Kärnten weitere Testkits geben wird, soll am Montag in einer Abstimmung mit Bund und Ländern geklärt werden.