Comeback der Wohnzimmertests, Freitesten abgesagt

Wohnzimmertests wieder gültig

Eine weitere Neuerung tritt ebenfalls am Samstag in Kraft: Die Wohnzimmertests, die es schon im Sommer und Herbst gegeben hat, werden wieder eingeführt. Am Freitag berät das Land darüber, wie genau das ablaufen soll. Geplant ist jedenfalls, dass die Tests wieder online auf einer offiziellen Seite registriert werden müssen, damit sie gelten. Die Selbsttest-Plattform soll aber zuvor überarbeitet werden. Fraglich ist außerdem, ob es in Apotheken wieder - wie schon vor wenigen Monaten - Tests zur Abholung geben wird.