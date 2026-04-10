Drei Parteien planen 1300 neue Stadtwohnungen

Patrick Jonke: „1000 Wohnungsanträge liegen am Tisch. Wir wollen wachsen, müssen von den Überschriften weg und ins Tun kommen. Natürlich muss auch das Land mitspielen. Finanzreferentin Gaby Schaunig hat Klagenfurt keinen einzigen Euro Fördermittel zugesprochen. Wir sind nur auf der Warteliste. Gemeinsam mit gemeinnützigen Bauträgern wie dem Kärntner Siedlungswerk errichten wir derzeit in Welzenegg auf bestehendem Grund zusätzliche neue Wohnungen. Es wäre mehr möglich, wenn wir im Wohnbauförderungs­programm des Landes Kärnten entsprechend berücksichtigt wären. Ohne die Kooperation mit dem Land ist es nicht möglich, gemeinnützig zu bauen“, stellt der für städtischen Wohnbau zuständige Vizebürgermeister klar.