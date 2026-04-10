Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Land muss mitspielen

Drei Parteien planen 1300 neue Stadtwohnungen

Kärnten
10.04.2026 17:00
Beim Wohnbau ziehen Julian Geier (VP), Ron Rabitsch (SP) und Patrick Jonke (FSP) an einem ...
Beim Wohnbau ziehen Julian Geier (VP), Ron Rabitsch (SP) und Patrick Jonke (FSP) an einem Strang.(Bild: Christian Tragner)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Bei der Präsentation des neuen Wohnbauprogrammes saßen  im Rathaus Klagenfurt die Vertreter von drei Parteien an einem Tisch. Ronald Rabitsch (SP), Patrick Jonke (FSP) und Julian Geier (VP) sprachen über die Stadtentwicklung der Zukunft. Platz für 1300 neue Stadtwohnungen wäre da. 

0 Kommentare

Dass so etwas in dieser Legislaturperiode noch einmal passiert, hätte keiner gedacht –  drei Parteien gaben eine gemeinsame Pressekonferenz. Ronald Rabitsch (SP), Patrick Jonke (FSP) und Julian Geier (VP) sprachen über die Stadtentwicklung der Zukunft. „Klagenfurt wächst, der Bedarf an Wohnraum ist gegeben – 200 stadteigene Grundstücke wurden in den letzten Monaten auf ihre Nachverdichtungsmöglichkeiten analysiert.

Bestehender Wohnraum soll für Neubauten genutzt werden.
Bestehender Wohnraum soll für Neubauten genutzt werden.(Bild: Christian Tragner)

95.800 Quadratmeter für Wohnraum verfügbar
„42 Projekte oder umgerechnet 95.800 Quadratmeter wurden gefunden, wo noch mehr Liegenschaften gebaut werden könnten“, sagt Rabitsch. „So könnten 1300 neue Stadtwohnungen errichtet werden. Der zusätzliche Wohnraum soll auf bestehenden, gewidmeten Liegenschaften – hauptsächlich im Bereich bestehender städtischer Wohnanlagen entstehen.“ Das Ganze ist eine Zukunftsprojekt, sollte in den nächsten 15 Jahren umgesetzt werden.

Eigener Bauträger der Stadt?
Rabitsch will noch heuer über die Immobilienverwaltung Klagenfurt des  Wohnbaureferats einen eigenen Bauträger gründen, um von der Stadt aus selbst bauen zu können. „Nur fünf Prozent der 63.207 Wohnungen in Klagenfurt gehören der Stadt, 19,5 Prozent gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften. Diese Prozentzahl gilt es zu erhöhen. Ein stadteigener Bauträger könnte auch Kredite aufnehmen. Wohnungen sollen zu billigeren Preisen angeboten werden“, sagt der rote Vizebürgermeister. Dafür sollen die Stadt gewisse Grundstücke veräußern.

Derzeit kein Cent Förderung für Klagenfurt

Patrick Jonke: „1000 Wohnungsanträge liegen am Tisch. Wir wollen wachsen, müssen von den Überschriften weg und ins Tun kommen. Natürlich muss auch das Land mitspielen. Finanzreferentin Gaby Schaunig hat Klagenfurt keinen einzigen Euro Fördermittel zugesprochen. Wir sind nur auf der Warteliste. Gemeinsam mit gemeinnützigen Bauträgern wie dem Kärntner Siedlungswerk errichten wir derzeit in Welzenegg auf bestehendem Grund zusätzliche neue Wohnungen. Es wäre mehr möglich, wenn wir im Wohnbauförderungs­programm des Landes Kärnten entsprechend berücksichtigt wären. Ohne die Kooperation mit dem Land ist es nicht möglich, gemeinnützig zu bauen“, stellt der für städtischen Wohnbau zuständige Vizebürgermeister klar.

Hohe Mietpreise zwingen zum Handeln
Klagenfurt ist die größte Zuzugsgemeinde Kärntens. Wir müssen auch die bestehenden Stadtwohnungen sanieren“, sagt VP-Stadtrat Julian Geier. „Viele werden noch mit Strom beheizt, gehören auf Fernwärem umgestellt. Zugleich stellt er als Liegenschafts-, aber auch als Wirtschaftsreferent fest, dass sich die steigenden Miet- und Strompreise belastend auf die Kaufkraft auswirken. „Bis vor wenigen Jahren hat die Miete ein Drittel des Einkommens ausgemacht, heute ist es viel mehr. Wenn man weitere verpflichtende Kosten wie Versicherungen etc. mitberechnet, bleibt wenig Budget für Freizeitaktivitäten oder einen Restaurantbesuch.“

Das ressortübergreifende Vorhaben soll auch ein Zeichen gegen die explodierenden Mietpreise in der Landeshauptstadt sein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
10.04.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Großbrand in Rio
Dach der Olympischen Radrennbahn in Flammen
„Vorsätzliche Tat“
Journalist bei Drohnenangriff in Gaza getötet
Kanlaon wieder aktiv
Philippinen: Vulkan spuckt 1,2 km hohe Aschwolke
In Deutschland sind die Spritpreise zum ersten Mal seit fast zwei Wochen leicht gesunken. ...
Erstmals seit Wochen
Spritpreise in Deutschland sind leicht gesunken
„Ich dachte, ich träume“: Die Begegnung mit dem Riemenfisch ist für die Meeresbiologin wohl ...
Surrealer Moment
Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
139.224 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Wirtschaft
Erstem Urlauber-Flughafen geht das Kerosin aus
104.219 mal gelesen
Krone Plus Logo
Eine Ryanair-Maschine im Anflug auf den italienischen Flughafen. Dort gibt es kein Kerosin mehr.
Österreich
Vierfache Mutter (38) hingerichtet: Schock-Motiv
99.823 mal gelesen
Krone Plus Logo
Maria O. ist tot – hingerichtet von ihrem Ehemann, der in U-Haft sitzt und den Ermittlern ein ...
Wirtschaft
Energieschock: Experten fordern härteres Sparpaket
1196 mal kommentiert
Laut WIFO-Chef Gabriel Felbermayr fehlen Milliarden – Österreich steht damit neuerlich vor einem ...
Außenpolitik
USA erwägen Truppenabzug aus vorlauten Staaten
1112 mal kommentiert
US-Soldaten in Deutschland
Wirtschaft
Preise sinken endlich: Aufatmen an der Tankstelle
877 mal kommentiert
Die Österreicher sehen endlich eine Weitergabe der gesunkenen Rohölpreise an der Zapfsäule.
Mehr Kärnten
Lavant in Gefahr
Erneut verschmutzt: Öl im Fluss sorgt für Aufsehen
Land muss mitspielen
Drei Parteien planen 1300 neue Stadtwohnungen
Er träumt von Italien
Die Austria muss Kärntens besten Bomber stoppen
SPÖ-ÖVP-Projekt
An diese Hausordnung sollen sich Asylwerber halten
Rechnungshof-Kritik
Wirbel um Steuer-Millionen für Villachs Campingbad
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf