„Schwachköpfe“: Moderator attackiert Impfgegner

„Eine Schar von Idioten“

Schwebel hat für sich die Schuldigen für die entglittene Situation damit wohl gefunden. In seinem außergewöhnlichen Wutanfall bezeichnete er die Ungeimpften als „eine Schar von Idioten.“ Seine Botschaft sei in einer Zeit, in der die Infektionszahlen derart in die Höhe schnellen, enorm wichtig, bekräftigte er seinen Standpunkt in einem kurz darauf geführten Interview mit dem Sender.