Bis zu 26 Euro Unterschied je Tankfüllung möglich

Entspannung nicht in Sicht

Derzeit muss man in Österreich an der Zapfsäule durchschnittlich 1,415 Euro für Diesel und 1,426 Euro je Liter Super hinblättern. Eine Entspannung ist angesichts politischer Spannungen (z. B. Russland/Ukraine) und hoher Nachfrage nicht in Sicht. Dazu kommt ab Juli 2022 die CO2-Steuer. Das verteuert auf einen Schlag Super um 7,7 und Diesel um 8,8 Cent.