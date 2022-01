EU-Staaten uneins über Konsequenzen für Russland

Die EU warnte gemeinsam mit den USA und Großbritannien, dass Russland im Falle eines Angriffs auf die Ukraine mit Sanktionen rechnen müsse, die „massive Konsequenzen und schwere Kosten“ nach sich ziehen würden, schrieb die „Financial Times“ am Mittwoch unter Berufung auf an der Diskussion beteiligte Beamte. Russland zog an der Grenze zur Ukraine rund 100.000 Soldaten zusammen. Der Westen und die Regierung in Kiew fürchten eine Invasion, was die Regierung in Moskau zurückweist.