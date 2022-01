Tanken kostete uns im Vorjahr Unsummen

Wegen gestiegener Preise für Benzin und Diesel mussten die Österreicher im Vorjahr an den Zapfsäulen tief in die Tasche greifen: Im Durchschnitt kostete das Betanken eines Benzin-Pkw 2021 um 126 Euro mehr als 2020, bei Diesel-Pkw waren es gar 148 Euro. In Summe ergaben sich laut ÖAMTC Zusatzkosten von rund 637 Millionen Euro.