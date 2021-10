Start für PCR-Gurgeltets, Aus für Wohnzimmertests

Negative Testergebnisse 72 Stunden lang gültig

Wenn man zu Hause den Test nach Anleitung macht, muss man ein Video davon hochladen. Zur Eintragung eines negativen Testergebnisses in den Grünen Pass ist das Hochladen der Videoaufzeichnung des Gurgelprozesses notwendig. Negative Testergebnisse sind für 72 Stunden ab Hochladen des Videos gültig. Die Proberöhrchen müssen dann in einen Retourbeutel und in die Original-Verpackung gegeben werden. Die Probe wird dann in die Boxen an den Abgabestandorten eingeworfen. Innerhalb von 24 Stunden erhält man per SMS einen Link zum Download des Ergebnisses.