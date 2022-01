GECKO: Wohnzimmer-Tests „wenn Qualität ausreicht“

Aufgrund der Dominanz der Omikron-Variante hat sich das Corona-Beratungsgremium GECKO am Samstag mit aktuellen Themen und Fragen zur Pandemie auseinandergesetzt. In dem veröffentlichten „Reporting“ empfehlen die Experten die Test-Priorisierung bei einer Überlastung der PCR-Testkapazitäten. Nachdem im ganzen Land - außer in Wien - ein Engpass bei den Testangeboten besteht, verspricht die Politik nun eine Aufstockung. Auch über eine Rückkehr der Wohnzimmer-Antigen-Schnelltests wird nachgedacht - allerdings nur bei extrem hohen Fallzahlen und entsprechender Test-Qualität.