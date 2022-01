Tyler Harlow macht Platz für zwei Landsmänner

Einen Kaltstart des neuen Trainerteams soll es aber nicht geben, weshalb Harlow den Blue Devils zunächst als Sportlicher Leiter erhalten bleibt. „Ich habe soviel Schweiß und Energie in den Verein gesteckt, ich will, dass es funktioniert, auch für die Spieler“, begründet Harlow seine Beteiligung in offiziell neuer Funktion.