Aktiv auch im Schlaf: unser Gehirn

Im Zentrum für Kognitive Neurowissenschaften (CCNS) an der Universität Salzburg untersuchte Manuel Schabus gemeinsam mit seinem Team die Wahrnehmung von Reizen im Gehirn. 17 Probanden wurden in der sogenannten Non-REM-Phase Stimmen von Bekannten und auch von Unbekannten vorgespielt. In dieser Phase wird laut Wissenschaftlern kaum geträumt. Das Ergebnis des Tests zeigt, dass unsere Gehirne mehr auf unbekannte als bekannte Stimmen reagieren. Zudem stellte das Forschungs-Team fest, dass fremde Stimmen, je öfter diese vorgespielt wurden, zu weniger Gehirnreaktionen führten. Dies beweise, dass das Gehirn auch während des Schlafens dazu fähig ist, Neues zu lernen.