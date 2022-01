Fall Jason: Empörung gipfelt am Dienstag in Demo

Trügerische Ruhe herrschte am Montagvormittag vor der Volksschule in Voitsberg, die in den letzten Tagen österreichweit in die Schlagzeilen geraten war. Doch der „Krone“-Lokalaugenschein wurde von einem Polizeibeamten in Zivil freundlich, aber bestimmt sofort unterbunden. Der Grund ist nachvollziehbar: Die Direktorin sowie die Schule generell sind seit Tagen mit unzähligen Hass-Nachrichten und Anfeindungen konfrontiert.