Fall Jason (9): Nun „Hetzjagd“ gegen Direktorin

„Schule hatte Aufsichtspflicht“

Das ist aber wohl noch lange nicht das Ende vom Lied: So wandte sich das Bündnis Kinderschutz Österreich an Star-Anwalt Nikolaus Rast, der die Familie in der Causa nun rechtlich vertritt. Der Vorwurf wiegt schwer: So wird Rast kommende Woche Strafanzeige gegen die Direktorin stellen - und zwar wegen Verletzung der Aufsichtspflicht.