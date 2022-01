„Mein Sohn wollte den Test unbedingt schreiben“

„Mein Sohn hat bitterlich geweint, weil er nicht in die Schule durfte“, so Fischer. Jason habe aber unbedingt den Sachunterricht-Test schreiben wollen. Daher hat er seinen Sohn am Dienstag nochmals zur Schule gebracht. Dort wurde ihm der Test ausgehändigt und ein Sessel wurde vor das Fenster gestellt. Etwa 15 bis 20 Minuten dauerte der Test.