Test im Freien: Jason (9) „instrumentalisiert“

Eltern mit Test im Freien einverstanden

Die Eltern knipsten trotz ihres Einverständnisses ein Bild ihres Buben beim Testschreiben im Freien, die FPÖ wurde involviert, das Foto wurde in sozialen Medien verbreitet, die Familie trat in diversen Medien auf - der Skandal war perfekt. Am Dienstag soll deshalb auch eine Demonstration gegen die Schulleitung stattfinden. „Die Demo ist bei der Bezirkshauptmannschaft angemeldet, aber es wird erst in Absprache mit der Polizei entschieden, ob sie stattfinden darf“, so Bürgermeister Bernd Osprian zur „Krone“.