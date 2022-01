Schluss mit Selbstaufopferung in Sorge-Berufen!

Gestresst und überfordert sind laut einer Umfrage der Arbeiterkammer die Beschäftigten in Kindergärten, Krabbelstuben und Horten in Oberösterreich. Die Situation sei dramatisch, ein „Systemversagen“ drohe. Die Pädagogen geben an, nicht erst seit Pandemiebeginn zu wenig Zeit für die Kinder zu haben. Deren Bildung bleibe auf der Strecke, die Landespolitik rede das Problem klein. Ein Kommentar von „OÖ-Krone“ Politik-Ressortleiter Werner Pöchinger.