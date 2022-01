Olympia: Lukas Mathies hat jetzt sehr gute Karten

Erst Anfang Jänner konnte der Montafoner ins Weltcup-Geschehen eingreifen. Sozusagen von Null auf Hundert musste der 30-Jährige im Parallel Riesen Slalom in Scuol (Sz, 13.), dem Parallel Slalom in Bad Gastein (4.) und dem Parallel Riesen Slalom auf der Simonhöhe (8.) in gleich drei Weltcup-Rennen in einer Woche seine Olympia-Empfehlung abgeben. Und das tat er eindrucksvoll.