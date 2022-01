Yusuf Demir: „Mit dem Hunger, alles zu gewinnen“

Jetzt schwitzt er für Grün-Weiß im Trainingslager in Belek. Mindestens zweimal täglich unter perfekten Bedingungen. Und dennoch mit einem Grinser: „Das ist sehr emotional, als wäre ich nie weg gewesen“, erzählt das Super-Talent im Gespräch mit „Rapid-TV“. „Alles ist familiär, ich hoffe, es bleibt so. Nur so kann man Erfolg haben.“ Den Kontakt zu den Mitspielern hat er nie verloren, Förderer Steffen Hofmann ist längst ein Freund, mit Velimirovic teilt er sich in Belek das Zimmer und von Coach Feldhofer schwärmt er: „Er redet viel mit uns, wird uns und mich weiterbringen.“