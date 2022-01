Wegen Corona: Waldviertel verpasst Achtelfinale

„Wir haben sicherlich noch alle Karten selbst in der Hand“, gab sich auch Amstetten-Kapitän Florian Ringseis zuversichtlich. „Es gab viele Up- und Downphasen in unserem Spiel in der Schweiz und trotzdem ging es in einen entscheidenden fünften Satz. Wenn wir Lausanne mit einem guten Service dazu zwingen, langsamer zu spielen, dann werden wir im Block und in der Verteidigung erfolgreicher sein als im Hinspiel“, meinte Ringseis.